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2 часа назад

Хоркина хочет, чтобы сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Российская гимнастка Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от финала чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией.

Хоркина хочет, чтобы сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не исключаю, что будет серия пенальти. Хочу, чтобы Аргентина победила, хотя во Франции прекрасные игроки, и где-то в глубине души понимаю, что победят европейцы», — приводит слова Хоркиной Metaratings.

При этом спортсменка отметила, что все равно поставит на победу аргентинцев со счетом 2:1. Возможно, Лионель Месси сможет подтянуть своих партнеров до нужного уровня, добавила Хоркина.

Финальная встреча чемпионата мира Аргентина – Франция состоится завтра, 18 декабря, начало игры запланировано на 18:00 по мск.

ЧМ-2022,Светлана Хоркина,Лионель Месси,
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