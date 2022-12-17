Хоркина хочет, чтобы сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022

Российская гимнастка Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от финала чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией.

«Не исключаю, что будет серия пенальти. Хочу, чтобы Аргентина победила, хотя во Франции прекрасные игроки, и где-то в глубине души понимаю, что победят европейцы», — приводит слова Хоркиной Metaratings.

При этом спортсменка отметила, что все равно поставит на победу аргентинцев со счетом 2:1. Возможно, Лионель Месси сможет подтянуть своих партнеров до нужного уровня, добавила Хоркина.