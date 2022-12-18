Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил награду лучшему игроку чемпионата мира. Сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти южноамериканцы оказались успешнее (4:2).

Лучшим игроком турнира, как и финального матча, признали Лионеля Месси. В активе аргентинца два гола в финале мундиаля (всего 7) и три результативные передачи. Лучшим вратарем турнира признали Эмилиано Мартинеса (Аргентина), а награду лучшего молодого игрока вручили Энцо Фернандесу (Аргентина).