Макрон полетит на финал ЧМ-2022 с женщиной-арбитром

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится на финальный матч чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает RMC Sport.

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По данным источника, глава Франции полетит на президентском самолете в компании с женщиной-арбитром Стефани Фраппар, которая обслуживала встречу группового этапа мундиаля между Германией и Коста-Рикой (4:2), а также с оперной певицей Фаррой Эль Дибани.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.