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37 минут назад

RMC Sport: Макрон полетит на финал ЧМ-2022 в Катаре вместе с женщиной-арбитром

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится на финальный матч чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает RMC Sport.

Макрон полетит на финал ЧМ-2022 с женщиной-арбитром
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, глава Франции полетит на президентском самолете в компании с женщиной-арбитром Стефани Фраппар, которая обслуживала встречу группового этапа мундиаля между Германией и Коста-Рикой (4:2), а также с оперной певицей Фаррой Эль Дибани.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет взять с собой на финальный матч чемпионата мира 2022 года футболистов, которые не смогут принять участия в решающей игре из-за травм.

ЧМ-2022,Эммануэль Макрон,
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