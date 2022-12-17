Сборная Хорватии открыла счет на ЧМ впервые за 11 матчей

На «Международном стадионе Халифа» в Дохе (Катар) продолжается матч за третье место ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Марокко. Закончился первый тайм, хорватские игроки ведут 2:1.

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На седьмой минуте защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Отметим, что хорваты впервые за 11 матчей на чемпионатах мира забили первыми. Последний раз хорватская команда открывала счет на чемпионате мира — 2018 году в матче с командой Исландии (2:1).

На девятой минуте защитник марокканцев Ашраф Дари сравнял счет. В конце первого тайма форвард сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.

Сборная Марокко на групповом этапе заняла первое место в группе с Бельгией, Канадой и как раз Хорватией, с которой в первом своем матче на турнире разошлась нулевой ничьей.

В плей-офф марокканцы последовательно прошли испанцев и португальцев, после чего уступили в полуфинале Франции. Отметим, что Марокко стала первой африканской сборной, которой удалось выйти в полуфинал чемпионата мира.