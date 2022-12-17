Хорватия победила Марокко в матче за третье место ЧМ 2022 по футболу

В Катаре в субботу, 17 декабря, прошел матч за третье место чемпионата мира. Команды Хорватии и Марокко встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Счет 2:1 в пользу «шашечных», пишет «Чемпионат».

Отмечается, что сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью со счётом 0:0.

На седьмой минуте матча Хорватия забила первый гол. Игроки смогли разыграть удачную комбинацию: «Майер исполнил мягкий заброс в штрафную, Перишич сделал аккуратную скидку к 11-метровой отметке, откуда Гвардиол в падении головой отправил мяч в угол ворот».

На девятой минуте марокканцы сравняли счет. После подачи в штрафную мяч от головы хорватского защитника прилетел во вратарскую, откуда Дари пробил точно в цель

На 42-й минуте встречи хорватская команда организовала опасную атаку. После серии передач мяч оказался на левом фланге. Нападающий Мислав Оршич вместо паса на партнёров ударил по воротам, и мяч с рикошетом от штанги залетел прямо в створ — 2:1.