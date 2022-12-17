Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич оценил третье место команды на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола.

«Мало кто ожидал от нас такого выступления. Отдаю должное парням за усердную работу и игру, которая дала результат. Бронзовая медаль на таком турнире — это превосходно», — заявил специалист, назвав медаль на турнире в Катаре бронзой с золотым отливов.

Далич посвятил победу в матче с Марокко Мирославу Блажевичу, под руководством которого сборная Хорватии завоевала первую награду в рамках мундиаля в 1998 году.

Ранее в субботу, 17 декабря, Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Таким образом, хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998 году.