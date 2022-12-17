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1 час назад

Тренер сборной Хорватии оценил третье место команды на чемпионате мира

Lenta.ruиещё 1

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич оценил третье место команды на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола.

Далич оценил третье место команды на чемпионате мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мало кто ожидал от нас такого выступления. Отдаю должное парням за усердную работу и игру, которая дала результат. Бронзовая медаль на таком турнире — это превосходно», — заявил специалист, назвав медаль на турнире в Катаре бронзой с золотым отливов.

Далич посвятил победу в матче с Марокко Мирославу Блажевичу, под руководством которого сборная Хорватии завоевала первую награду в рамках мундиаля в 1998 году.

Ранее в субботу, 17 декабря, Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Таким образом, хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998 году.

В матче за первое место сразятся сборные Аргентины и Франции. Встреча пройдет 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.

ЧМ-2022,Златко Далич,
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