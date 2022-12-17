Зидан отказался приехать на финал ЧМ-2022

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан отклонил приглашение Федерации футбола Франции (FFF) посетить финальный матч чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, приглашение FFF приняли пропускающие ЧМ из-за травм Преснель Кимпембе, Н'Голо Канте и Поль Погба. Как сообщает Le Parisen, травмированный Карим Бензема также отказался от приглашения FFF.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.

На пути к финалу аргентинцы выбили в плей-офф поочередно сборные Австралии, Нидерландов и Хорватии; французы оказались сильнее поляков, англичан и марокканцев.