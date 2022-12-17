Жиру может начать финал ЧМ-2022 на скамейке запасных

Напомним, что игра состоится 18 декабря в Дохе.

Как сообщают зарубежные СМИ, наставник "трехцветных" Дидье Дешам на последней тренировке использовал в тройке нападения Маркуса Тюрама, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Жиру может начать встречу на скамейке запасных.