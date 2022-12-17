ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
21 минуту назад

Жиру может начать финал ЧМ-2022 на скамейке запасных

Советский спорт

Футболист является лучшим бомбардиром в истории французской сборной.

Жиру может начать финал ЧМ-2022 на скамейке запасных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард сборной Франции Оливье Жиру рискует пропустить финал ЧМ-2022 против команды Аргентины.

Напомним, что игра состоится 18 декабря в Дохе.

Как сообщают зарубежные СМИ, наставник "трехцветных" Дидье Дешам на последней тренировке использовал в тройке нападения Маркуса Тюрама, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Жиру может начать встречу на скамейке запасных.

Отметим, что Оливье получил травму колена на 65-й минуте 1/2 финала с Марокко (2:0).

На ЧМ-2022 форвард забил четыре мяча в шести встречах.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,Антуан Гризманн,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители