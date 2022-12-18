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1 час назад

Игрок сборной Марокко оскорбил главу ФИФА после поражения на чемпионате мира

Lenta.ruиещё 3

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими оскорбил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает Sport1.

Игрок сборной Марокко оскорбил главу ФИФА после поражения на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, после поражения в матче против Хорватии за бронзовые медали чемпионата мира Хакими подошел в подтрибунном помещении к Инфантино, обругал его и обвинил в том, что в ФИФА не хотят видеть Марокко в числе призеров чемпионата мира. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во второй тайме пенальти в ворота сборной Хорватии. Хакими раскритиковал выбор арбитров на эту игру, а также на полуфинальный матч против аргентинских футболистов.

Отмечается, что Инфантино спокойной отнесся к эмоциональному выпаду марокканца. После инцидента спортсмена отвели в раздевалку.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Главный тренер марокканцев поздравил соперников с победой и назвал их бронзовую медаль на турнире заслуженной.

«Мы рады, что стали четвертыми на этом чемпионате мира. Мы сделаем выводы и вернемся еще более сильными», — добавил специалист.

ЧМ-2022,Ашраф Хакими,Джанни Инфантино,
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