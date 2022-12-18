Игрок сборной Марокко оскорбил главу ФИФА после поражения на ЧМ

По информации издания, после поражения в матче против Хорватии за бронзовые медали чемпионата мира Хакими подошел в подтрибунном помещении к Инфантино, обругал его и обвинил в том, что в ФИФА не хотят видеть Марокко в числе призеров чемпионата мира. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во второй тайме пенальти в ворота сборной Хорватии. Хакими раскритиковал выбор арбитров на эту игру, а также на полуфинальный матч против аргентинских футболистов.