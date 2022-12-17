Хакими оскорбил Инфантино после матча за третье место

Ранее футболист устроил жесткий разговор с арбитром встречи.

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими оскорбил с президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что африканская команда уступила Хорватии (1:2) в матче за третье место ЧМ-2022 и осталась без медалей.

После завершения матча Хакими подошел к арбитру встречи и начал высказывать ему недовольство. Марокканец возмущался по поводу неназначенного во втором тайме пенальти в ворота команды Хорватии.

Как сообщают зарубежные СМИ, Ашраф в подтрибунном помещении оскорбил Инфантино, обвинив его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы сборная Марокко выиграла медали.