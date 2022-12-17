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1 час назад

Хакими оскорбил Инфантино после матча за третье место на ЧМ-2022

Советский спорт

Ранее футболист устроил жесткий разговор с арбитром встречи.

Хакими оскорбил Инфантино после матча за третье место
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими оскорбил с президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что африканская команда уступила Хорватии (1:2) в матче за третье место ЧМ-2022 и осталась без медалей.

После завершения матча Хакими подошел к арбитру встречи и начал высказывать ему недовольство. Марокканец возмущался по поводу неназначенного во втором тайме пенальти в ворота команды Хорватии.

Как сообщают зарубежные СМИ, Ашраф в подтрибунном помещении оскорбил Инфантино, обвинив его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы сборная Марокко выиграла медали.

Кроме того, Хакими раскритиковал назначение судей на матчи его команды.

ЧМ-2022,Ашраф Хакими,Джанни Инфантино,
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