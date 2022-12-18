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1 час назад

Сборная Франции установила антирекорд финала чемпионатов мира

Lenta.ruиещё 4

Сборная Франции по футболу установила антирекорд финальных матчей чемпионатов мира. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Сборная Франции установила антирекорд финала чемпионатов мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Французские футболисты не совершили ни одного удара по воротам Аргентины за весь первый тайм решающей игры в Катаре. С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале. Французы также ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.

На момент написания заметки встреча продолжается. Аргентинцы ведут со счетом 2:0. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место. Хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998-м.

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