Сборная Франции установила антирекорд финала чемпионатов мира

Сборная Франции по футболу установила антирекорд финальных матчей чемпионатов мира. Об этом в Twitter сообщает Opta.

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Французские футболисты не совершили ни одного удара по воротам Аргентины за весь первый тайм решающей игры в Катаре. С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале. Французы также ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.

На момент написания заметки встреча продолжается. Аргентинцы ведут со счетом 2:0. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.