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1 час назад

Папа Римский отказался смотреть финал ЧМ по футболу из-за обета

Lenta.ru

Папа Римский Франциск, являющийся аргентинцем, отказался смотреть финал чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Франции из-за данного обета тридцатидвухлетней давности. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Папа Римский озвучил причину отказа от просмотра финала ЧМ
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что понтифик дал обет не смотреть телевизор с 15 июля 1990 года после проигрыша Аргентины в финале чемпионата мира против Германии со счетом 0:1. Франциск болеет за клуб «Сан-Лоренцо», а результаты игр ему передает один из его помощников.

О выходе Аргентины в финал чемпионата мира 2022 года стало известно 13 декабря. Она стала первым финалистом, одержав победу над сборной Хорватии.

ЧМ-2022,ФРАНЦИСК,
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