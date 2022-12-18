Папа Римский озвучил причину отказа от просмотра финала ЧМ

Папа Римский Франциск , являющийся аргентинцем, отказался смотреть финал чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Франции из-за данного обета тридцатидвухлетней давности. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Уточняется, что понтифик дал обет не смотреть телевизор с 15 июля 1990 года после проигрыша Аргентины в финале чемпионата мира против Германии со счетом 0:1. Франциск болеет за клуб «Сан-Лоренцо», а результаты игр ему передает один из его помощников.