Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать его обращение на ЧМ-2022

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показывать его обращение перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре. Слова представителя офиса Зеленского передает CNN.
"Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала ее и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры", — заявили в офисе президента.
Также сообщается, что администрация Зеленского отправила видеоролик в ФИФА, но организация посчитала этот шаг слишком политическим.
Ранее украинский форвард клуба третьего дивизиона чемпионата Испании "Райо Махадаонда" Роман Зозуля назвал ФИФА "продажными крысами" за отказ показывать обращение Зеленского.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.
Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик". В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины. В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес. Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.