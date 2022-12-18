Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать его обращение на ЧМ-2022

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показывать его обращение перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре. Слова представителя офиса Зеленского передает CNN.

"Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала ее и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры", — заявили в офисе президента.

Также сообщается, что администрация Зеленского отправила видеоролик в ФИФА, но организация посчитала этот шаг слишком политическим.

Ранее украинский форвард клуба третьего дивизиона чемпионата Испании "Райо Махадаонда" Роман Зозуля назвал ФИФА "продажными крысами" за отказ показывать обращение Зеленского.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.