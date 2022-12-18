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1 час назад

Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать его обращение перед финалом ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 1

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показывать его обращение перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре. Слова представителя офиса Зеленского передает CNN.

Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать его обращение на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала ее и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры", — заявили в офисе президента.

Также сообщается, что администрация Зеленского отправила видеоролик в ФИФА, но организация посчитала этот шаг слишком политическим.

Украинский футболист оскорбил ФИФА за отказ показывать обращение Зеленского

Ранее украинский форвард клуба третьего дивизиона чемпионата Испании "Райо Махадаонда" Роман Зозуля назвал ФИФА "продажными крысами" за отказ показывать обращение Зеленского.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик". В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины. В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес. Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

ЧМ-2022,Тео Эрнандес,Владимир Зеленский,Лионель Месси,
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