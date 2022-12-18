Украинский футболист оскорбил ФИФА за отказ показывать обращение Зеленского

«ФИФА отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики»», — написал Зозуля.