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36 минут назад

Украинский футболист назвал ФИФА «продажными крысами» за отказ показывать обращение Зеленского

Газета.Ru

Украинский форвард клуба третьего дивизиона чемпионата Испании «Райо Махадаонда» Роман Зозуля на своей странице в соцсетях раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за то, что она отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Украинский футболист оскорбил ФИФА за отказ показывать обращение Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ФИФА отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики»», — написал Зозуля.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.

В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

Ранее депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин отреагировал на отказ ФИФА показывать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022.

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