Украинский футболист оскорбил ФИФА за отказ показывать обращение Зеленского

Украинский форвард клуба третьего дивизиона чемпионата Испании «Райо Махадаонда» Роман Зозуля на своей странице в соцсетях раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за то, что она отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«ФИФА отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики»», — написал Зозуля.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.
Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.
В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.
Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.
Ранее депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин отреагировал на отказ ФИФА показывать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022.