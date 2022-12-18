Президент Аргентины не приедет в Катар на финал ЧМ-2022

«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах – наши славные болельщики», – написал Альберто Фернандес в «Твиттере».