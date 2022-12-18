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1 час назад

Радимов назвал катастрофической физическую форму Роналду на ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ru

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов, комментируя победу Хорватии над Марокко в матче за третье место на чемпионате мира — 2022, отметил полузащитника хорватской команды Луку Модрича. Его слова передает «Матч ТВ».

Радимов назвал катастрофической физическую форму Роналду на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Главной движущей силой хорватов было то, что Модрич, несмотря на свой возраст, привел себя в такое физическое состояние. Если проводить параллель с Криштиану Роналду, то португалец был в катастрофической форме, в отличие от Модрича. Вот вам и разница команд», — сказал Радимов.

Напомним, в матче за третье место чемпионата мира хорваты встречались с Марокко. Встреча, прошедшая на «Международном стадионе Халифа» в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.

ЧМ-2022,Мислав Оршич,Лука Модрич,Владислав Радимов,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,
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