Радимов назвал катастрофической физическую форму Роналду на ЧМ-2022 в Катаре

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов, комментируя победу Хорватии над Марокко в матче за третье место на чемпионате мира — 2022, отметил полузащитника хорватской команды Луку Модрича. Его слова передает «Матч ТВ».
«Главной движущей силой хорватов было то, что Модрич, несмотря на свой возраст, привел себя в такое физическое состояние. Если проводить параллель с Криштиану Роналду, то португалец был в катастрофической форме, в отличие от Модрича. Вот вам и разница команд», — сказал Радимов.
Напомним, в матче за третье место чемпионата мира хорваты встречались с Марокко. Встреча, прошедшая на «Международном стадионе Халифа» в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1.
На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.