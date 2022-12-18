Радимов назвал катастрофической физическую форму Роналду на ЧМ-2022 в Катаре

«Главной движущей силой хорватов было то, что Модрич, несмотря на свой возраст, привел себя в такое физическое состояние. Если проводить параллель с Криштиану Роналду, то португалец был в катастрофической форме, в отличие от Модрича. Вот вам и разница команд», — сказал Радимов.