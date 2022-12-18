Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу Аргентины

Скандальный американский рэпер Дрейк рассказал, что решил сделать ставку в размере $1 млн на команду Аргентины. Об этом пишет «Чемпионат».

Дрейк полагает, что в финале чемпионата мира по футболу команда Лионеля Скалони победит сборную Франции.

«Ставлю на победу Аргентины в финале чемпионата мира», - заявил рэпер.

В спортивном мире давно говорят о «проклятии Дрейка»: музыкант навлекает беды и проблемы на атлетов и команды, которых поддерживает, сообщает Sports.ru.

Фанаты Аргентины по всему миру пришли в ужас от «роковой ставки» Дрейка. Они заявили, что рэпер проклял Месси, и посетовали, что он не поставил на Францию.

Вместе с тем, действия Дрейка порадовали болельщиков Франции. Они призвали как можно быстрее делать ставки на национальную команду.