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1 час назад

Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу Аргентины

Илья Родин

Скандальный американский рэпер Дрейк рассказал, что решил сделать ставку в размере $1 млн на команду Аргентины. Об этом пишет «Чемпионат».

Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу Аргентины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дрейк полагает, что в финале чемпионата мира по футболу команда Лионеля Скалони победит сборную Франции.

«Ставлю на победу Аргентины в финале чемпионата мира», - заявил рэпер.

В спортивном мире давно говорят о «проклятии Дрейка»: музыкант навлекает беды и проблемы на атлетов и команды, которых поддерживает, сообщает Sports.ru.

В частности, «пострадали» привлекшие его внимание Серхио Агуэро, Пьер-Эмерик Обамеянг, Джейдон Санчо, Поль Погба, Серена Уильямс, Энтони Дошуа и Конор Макгрегор.

Фанаты Аргентины по всему миру пришли в ужас от «роковой ставки» Дрейка. Они заявили, что рэпер проклял Месси, и посетовали, что он не поставил на Францию.

Вместе с тем, действия Дрейка порадовали болельщиков Франции. Они призвали как можно быстрее делать ставки на национальную команду.

Напомним, что матч Аргентина: Франция состоится в воскресенье, 18 декабря в 18-00. Он пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».

ЧМ-2022,Джейдон Санчо,Конор Макгрегор,Серена Уильямс,Поль Погба,
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