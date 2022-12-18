Аргентина - Франция: Месси исполнит свою мечту на ЧМ-2022

18 декабря в финальном матче ЧМ-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции. Сможет ли Лионель Месси стать чемпионом мира или вновь остановится в шаге от заветного титула? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: psg.fr psg.fr

Аргентина - Франция: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 18 декабря

18 декабря в финале ЧМ-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции. Начало - в 18:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает шансы команд равными. Поставить на Аргентину в основное время можно с коэффициентом 2.92, это примерно 34% вероятности. Шансы Франции аналитики также оценили коэффициентом 2.92 (34%), а на ничью можно сделать ставку за 3.00 (32%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.25, а на тотал меньше 2.5 – за 1.67.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.95. С коэффициентом 1.87 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Самый важный матч в карьере Месси

Лионель Месси получил еще один шанс стать чемпионом мира. В 2014 году он дошел до финала, но тогда Аргентина в овертайме уступила Германии. Сегодня Лионель вместе со своими партнерами сыграют еще один финал. Который станет для Месси последним, ранее аргентинец заявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним.

Аргентина стартовала на этом мундиале с провала в игре с Саудовской Аравией (1:2). И этот холодный душ стал для команды Лионеля Скалони отрезвляющим. Переломным оказался гол Месси в ворота Мексики. Команда сбросила нервное напряжение и дальше играла куда более уверенно. Пожалуй, потрясти аргентинцев удалось только команде Нидерландов в последние 10 минут четвертьфинала. Но латиноамериканцы смогли оправиться, упустив победу в основное время, и уже в овертайме были куда ближе к голу. Ну а в серии пенальти Эмилиано Мартинес взял удар Вирджила ван Дайка.

Полуфинал для Аргентины получился простым по счету. 3:0 с Хорватией, да и видно было, что Месси и компания играют с запасом. Ну а гениальный проход Лео в эпизоде с третьим голом стал вишенкой на торте. Прямо сейчас вся команда горит желанием принести стране и Месси вожделенный титул. И шансы у них точно есть.

Дешам может стать двукратным

Франция - действующий чемпион мира. И уже в финале ЧМ-2022, до второго титула подряд осталась всего одна победа. А ведь перед стартом мундиаля в команду Дидье Дешама фактически не верили. Поль Погба, Н'голо Канте, Карим Бензема - серьезнейшие потери, а в первом же матче травмировался Люка Эрнандес.

Но Дешам смог решить все эти проблемы. Его команда может быть не слишком изобретательна, но убийственно эффективна. Килиан Мбаппе уже забил 5 голов на этом мундиале, Оливье Жиру в самый нужный момент готов поддержать более молодого соратника. Ну а Антуан Гризманн и вовсе проводит лучший турнир в жизни. Мозговой центр сборной Франции давно не показывал такого высокого уровня игры.

Положа руку на сердце, французы смотрятся более цельно по своей игре. Но финал на то и финал, что у команд всего 90 минут, чтобы доказать свое превосходство.

На что ставить в матче Аргентина - Франция

Да, четыре года назад Франция и Хорватия в финале устроили голевой спектакль. Да, на ЧМ-2018 Аргентина и Франция в 1/8 финала выдали потрясающий футбол, который завершился победой европейцев 4:3. Но на этот раз и Аргентина куда более прагматична, да и уровень ответственности будет куда более высоким. Это будут футбольные шахматы. Не стоит ждать россыпи голов. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.67.

Стоит присмотреться к голам лидеров. Например, поставить на то, что Лионель Месси забьет, можно в БК Фонбет за 2.45. Конечно, лидеру аргентинцев будет уделено особое внимание. Но если судья назначит пенальти в ворота Франции, к точке подойдет именно Месси. Да и не привыкать ему к пристальной опеке. Можно вспомнить гол Мексике. Это было бы красиво - забить в последнем матче на чемпионатах мира.

Из других вариантов можно выделить гол Килиана Мбаппе за 2.70. Здесь опять же есть вариант с пенальти, да и скорость у молодой французской звезды просто потрясающая, он готов наказать за любую ошибку.

На гол Оливье Жиру дают 3.80. Ветеран потрясающе эффективен на этом турнире, он уже принес победу команде в матче 1/4 финала с Англией. Правда, Жиру перед финалом получил небольшую травму. Стоит учитывать этот фактор в выборе ставки.

Букмекеры считают шансы команд равными. И, вполне возможно, в основное время команды победителя не выявят. Чемпионат мира в таком случае продлится еще как минимум полчаса. Поставить на ничью в основное время можно в БК Фонбет за 3.10. Ставите 1000 рублей - получите 3100 в случае успеха.

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