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36 минут назад

Маттеус назвал Роналду главным разочарованием ЧМ-2022 и полной противоположностью Месси

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду, назвав его полной противоположностью капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси. Его слова передает Bild.

Роналду — главное разочарование ЧМ-2022 и полная противоположность Месси
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Безусловно, Роналду — главное разочарование этого чемпионата мира, полная противоположность Месси. Своими эгоистичными поступками он навредил и себе, и команде. Когда-то Криштиану был великим футболистом, бомбардиром мирового уровня. Теперь он запятнал свое наследие», — сказал Маттеус.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начал этот матч на скамье запасных. Игрок появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала также остался в запасе.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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