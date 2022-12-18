Роналду — главное разочарование ЧМ-2022 и полная противоположность Месси

«Безусловно, Роналду — главное разочарование этого чемпионата мира, полная противоположность Месси. Своими эгоистичными поступками он навредил и себе, и команде. Когда-то Криштиану был великим футболистом, бомбардиром мирового уровня. Теперь он запятнал свое наследие», — сказал Маттеус.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начал этот матч на скамье запасных. Игрок появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала также остался в запасе.