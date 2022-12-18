Игрок сборной Марокко извинился перед главой ФИФА за оскорбление на ЧМ

«Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошел поговорить с ним. Я извинился за слова, которые я сказал ему», — заявил Хакими .

Хакими оскорбил Инфантино после поражения в матче против Хорватии. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во втором тайме пенальти в ворота хорватов. «Хакими говорил очень, очень громко. Он сказал: "Уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?". Затем Инфантино вышел из подтрибунного помещения, и толпа освистала его», — рассказал ставший свидетелем инцидента журналист Йохан Кючюкаслан.