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1 час назад

Губерниев: Франция победит, а Месси так и не станет Марадоной

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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев не верит в успех сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. 18 декабря аргентинцы в решающем матче мундиаля встрется с национальной командой Франции, начало встречи — в 18:00 мск.

Губерниев: Франция победит, а Месси так и не станет Марадоной
Фото: BetassistBetassist

«Франция одержит победу в основное время, а Месси так и не станет Марадоной. Диего всё видит», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

На счету Месси пять забитых мячей в шести встречах чемпионата мира в Катаре.

Стоит отметить, что последний раз команда Аргентины выходила в финал ЧМ в 2014 году. Тогда сборная Германии обыграла аргентинцев со счётом 1:0.

ЧМ-2022,Дмитрий Губерниев,
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