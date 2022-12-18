Губерниев: Франция победит, а Месси так и не станет Марадоной

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев не верит в успех сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. 18 декабря аргентинцы в решающем матче мундиаля встрется с национальной командой Франции, начало встречи — в 18:00 мск.

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«Франция одержит победу в основное время, а Месси так и не станет Марадоной. Диего всё видит», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

На счету Месси пять забитых мячей в шести встречах чемпионата мира в Катаре.