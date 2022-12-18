Стало известно о готовности Месси сыграть в финале чемпионата мира

Аргентинский нападающий Лионель Месси восстановился и сыграет в финале чемпионата мира-2022 против Франции. Об этом сообщает канал TF1.

«В 35 лет Лионель Месси cыграет свой последний матч на чемпионате мира, в финале против Франции. «Блоха» может войти в историю футбола, выиграв единственное соревнование, которого не хватает в его огромном наградном списке», - сообщает канал.

По информации источника, в воскресенье Месси провел тренировку без ограничений. Он и защитник Анхель Ди Мария будут участвовать в финальном матче.

Ранее Месси пропустил тренировку из-за дискомфорта в задней поверхности бедра. Он занимался индивидуально и не вышел потом на поле вместе с другими футболистами.