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42 минуты назад

Датский телеведущий в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами

Газета.Ru

Ведущий датского телевидения Кристиан Хёг показал фото обезьян во время празднования национальной команды Марокко победы в одном из матчей чемпионата мира — 2022, который проходит в Катаре.

Датский телеведущий в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дело в том, что ведущий, достав фотографию семейства обезьян, пытался перейти с победы марокканцев на другую тему.

«В программе текущих событий «NEWS & Co» на датском телеканале 2 NEWS в понедельник, 12 декабря, был сделан неуместный комментарий в отношении сборной Марокко по футболу. TV 2 приносит искренние извинения за комментарий», — заявила пресс-служба телеканала.

Напомним, сборная Марокко потерпела поражение от хорватов в матче за третье место на ЧМ-2022. Встреча, прошедшая на «Международном стадионе Халифа» в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.

Таким образом, сборная Хорватии заняла третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале хорватские футболисты потерпели поражение от сборной Аргентины со счетом 0:3, а команда Марокко проиграла французам со счетом 0:2.

ЧМ-2022,Мислав Оршич,
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