Датский телеведущий в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами

Ведущий датского телевидения Кристиан Хёг показал фото обезьян во время празднования национальной команды Марокко победы в одном из матчей чемпионата мира — 2022, который проходит в Катаре.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дело в том, что ведущий, достав фотографию семейства обезьян, пытался перейти с победы марокканцев на другую тему.

«В программе текущих событий «NEWS & Co» на датском телеканале 2 NEWS в понедельник, 12 декабря, был сделан неуместный комментарий в отношении сборной Марокко по футболу. TV 2 приносит искренние извинения за комментарий», — заявила пресс-служба телеканала.

Напомним, сборная Марокко потерпела поражение от хорватов в матче за третье место на ЧМ-2022. Встреча, прошедшая на «Международном стадионе Халифа» в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.