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29 минут назад

Бекхэм высказался о Месси и Мбаппе в преддверии финала ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат.com

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о двух финалистах нынешнего чемпионата мира — французе Килиане Мбаппе и аргентинце Лионе

Бекхэм высказался о Месси и Мбаппе в преддверии финала ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Килиан Мбаппе провел отличный турнир — всякий раз, когда он получает мяч, вы чувствуете подъём энергии на стадионе.

Лионель Месси? А что о нём можно добавить? Он особенный человек на поле и за его пределами. Совсем другое чувство, когда смотришь, как он играет на этом чемпионате мира. Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером — и это чувствуется в каждой игре. Это особенное зрелище», — приводит слова Бекхэма пресс-служба чемпионата мира на официальном сайте.

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