Бекхэм высказался о Месси и Мбаппе в преддверии финала ЧМ-2022 в Катаре

Лионель Месси? А что о нём можно добавить? Он особенный человек на поле и за его пределами. Совсем другое чувство, когда смотришь, как он играет на этом чемпионате мира. Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером — и это чувствуется в каждой игре. Это особенное зрелище», — приводит слова Бекхэма пресс-служба чемпионата мира на официальном сайте.