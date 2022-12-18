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1 час назад

Стали известны составы сборных Франции и Аргентины на финальный матч ЧМ

Газета.Ru

Сегодня в финальном матче чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Франции и Аргентины. Команды уже объявили стартовые составы на главный матч турнира.

Стали известны составы сборных Франции и Аргентины на финальный матч ЧМ
Фото: FIFAFIFA

Сборная Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Сборная Франции: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Финальный матч турнира состоится в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лусаил Айконик». Главный судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.

Стало известно о готовности Месси сыграть в финале чемпионата мира

В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

В матче за третье место вчера сборная Марокко уступила Хорватии со счетом 1:2.

Сборная Франции является действующим чемпионом турнира. На ЧМ в России «трехцветные» в финале обыграли Хорватию 4:2.

ЧМ-2022,Шимон Марциняк,Тео Эрнандес,Лионель Месси,
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