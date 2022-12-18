Тарасова призналась, что не знает Месси

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не следит за чемпионатом мира по футболу, который проходит в Катаре.
«За чемпионатом мира не слежу. Кто такой Лионель Месси – не знаю», — передает слова Тарасовой Metaratings.
Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на «мундиале» в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.
Лионель Месси за пять матчей текущего турнира забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
Сегодня в финальном матче чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Франции и Аргентины. Начало матча в 18:00 по московскому времени.
В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.
Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.
В матче за третье место вчера сборная Марокко уступила Хорватии со счетом 1:2.