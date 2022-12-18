Во Франции рассказали, почему Бензема отказался прилететь на финал ЧМ-2022

Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал отказ форварда Карима Бензема прилететь в Катар на финал чемпионата мира — 2022.
«Мы в L'Equipe первыми сообщили, что между Бензема, работниками тренерского штаба сборной Франции и некоторыми футболистами возникла проблема сразу после повреж
Судя по всему, Бензема планировал продолжить лечение в Катаре, чтобы вернуться к участию в чемпионате мира. Однако Дешаму нужна была определённость. Он не хотел, чтобы у него снова были какие-то неопределённые моменты: сыграет ли Карим или нет?
Некоторые игроки вздохнули с облегчением после отъезда Бензема, поскольку этот парень обладает непростым характером. Кариму это было известно. Теперь он зол на всех», — цитирует Леклера «Спорт-экспресс».
Французы встретятся с аргентинцами сегодня, 18 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.