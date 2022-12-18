Во Франции рассказали, почему Бензема отказался прилететь на финал ЧМ-2022

Судя по всему, Бензема планировал продолжить лечение в Катаре, чтобы вернуться к участию в чемпионате мира. Однако Дешаму нужна была определённость. Он не хотел, чтобы у него снова были какие-то неопределённые моменты: сыграет ли Карим или нет?