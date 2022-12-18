ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
52 минуты назад

Во Франции рассказали, почему Бензема отказался прилететь на финал чемпионата мира

Betassist

Журналист L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал отказ форварда Карима Бензема прилететь в Катар на финал чемпионата мира — 2022.

Во Франции рассказали, почему Бензема отказался прилететь на финал ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

«Мы в L'Equipe первыми сообщили, что между Бензема, работниками тренерского штаба сборной Франции и некоторыми футболистами возникла проблема сразу после повреж

Судя по всему, Бензема планировал продолжить лечение в Катаре, чтобы вернуться к участию в чемпионате мира. Однако Дешаму нужна была определённость. Он не хотел, чтобы у него снова были какие-то неопределённые моменты: сыграет ли Карим или нет?

Некоторые игроки вздохнули с облегчением после отъезда Бензема, поскольку этот парень обладает непростым характером. Кариму это было известно. Теперь он зол на всех», — цитирует Леклера «Спорт-экспресс».

Французы встретятся с аргентинцами сегодня, 18 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.

ЧМ-2022,Карим Бензема,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители