Макрон и Ибрагимович пообщались перед финалом ЧМ-2022 в Катаре

Также в одной ложе с Макроном и Ибрагимовичем присутствует президент ФИФА Джанни Инфантино .

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».