Макрон и Ибрагимович пообщались перед финалом ЧМ-2022 в Катаре

Президент Франции Эммануэль Макрон и нападающий «Милана» швед Златан Ибрагимович пообщались перед финалом чемпионата мира в Катаре.
В финале встречаются сборные Аргентины и Франции. Начало матча в 18:00.
Также в одной ложе с Макроном и Ибрагимовичем присутствует президент ФИФА Джанни Инфантино.
Прямую трансляцию встречи смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.
Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».