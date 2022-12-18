Кержаков: очень хочу, чтобы выиграл Месси, но боюсь

Экс-игрок «Севильи» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего финала планетарного первенства в Катаре. Уже в 18:00 мск за золотые медали чемпионата мира поборются Аргентина и Франция.
«Не думал, что окажусь на финале ЧМ-2022. Спасибо товарищам, помогли. Очень хочу, чтобы выиграл Месси, но боюсь. Мбаппе может всё, он очень мощный, как и Гризманн. Если победит Лео, это будет историческое событие!» — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
Лионель Месси выступает за «альбиселесте» с 2005 года. На его счету 171 матч, 96 забитых мячей и 55 результативных передач. 35-летний нападающий является лучшим бомбардиром национальной команды в истории и на чемпионатах мира (11 голов). Ранее сообщалось, что финал с Францией станет последним матчем для Месси за сборную Аргентины.