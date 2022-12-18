Кержаков: очень хочу, чтобы выиграл Месси, но боюсь

«Не думал, что окажусь на финале ЧМ-2022. Спасибо товарищам, помогли. Очень хочу, чтобы выиграл Месси, но боюсь. Мбаппе может всё, он очень мощный, как и Гризманн. Если победит Лео, это будет историческое событие!» — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».