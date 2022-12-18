Месси побил державшийся 32 года рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству матчей в рамках мундиаля. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Фото: Twitter Twitter

Форвард вышел в стартовом составе на финальный матч в Катаре против Франции. Эта встреча стала для него 26-й на чемпионатах мира. Таким образом, Месси побил рекорд, установленный немцем Лотаром Маттеусом на турнире в Италии в 1990 году. Немецкий футболист провел за карьеру 25 игр в рамках мундиаля.

13 декабря Месси побил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. В полуфинальном матче с Хорватией нападающий реализовал пенальти на 34-й минуте, и этот гол стал для него 11-м за все время выступлений на турнире. Таким образом, он превзошел продержавшееся 20 лет достижение Габриэла Батистуты — десять голов.