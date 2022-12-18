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1 час назад

Месси побил державшийся 32 года рекорд чемпионатов мира

Lenta.ruиещё 3

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству матчей в рамках мундиаля. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Месси побил державшийся 32 года рекорд чемпионатов мира
Фото: TwitterTwitter

Форвард вышел в стартовом составе на финальный матч в Катаре против Франции. Эта встреча стала для него 26-й на чемпионатах мира. Таким образом, Месси побил рекорд, установленный немцем Лотаром Маттеусом на турнире в Италии в 1990 году. Немецкий футболист провел за карьеру 25 игр в рамках мундиаля.

13 декабря Месси побил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. В полуфинальном матче с Хорватией нападающий реализовал пенальти на 34-й минуте, и этот гол стал для него 11-м за все время выступлений на турнире. Таким образом, он превзошел продержавшееся 20 лет достижение Габриэла Батистуты — десять голов.

На момент написания заметки противостояние Франции и Аргентины продолжается. Ранее в Катаре в матче за бронзовые медали Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,
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