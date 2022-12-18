Аргентина — Франция: Мбаппе сравнял счёт на 82-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк (Польша). Счёт в матче — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты. Сначала форвард реализовал пенальти, а на 82-й минуте забил второй мяч.

Ранее, на 23-й минуте встречи, в составе аргентинцев Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился Анхель Ди Мария.