ЧМ-2022 - финальный раунд: сборная Аргентины стала чемпионом мира

Футбольная сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв команду Франции в невероятно интригующем, «валидольном» матче 2:2 (доп.1:1, пен 4:2) Российские комментаторы окрестили этот поединок «игрой-перевертышем», «эпичным и великим финалом, возможно, лучшим в истории чемпионатов мира»

До 80-й минуты доминировали аргентинцы, выигравшие 2:0. Но французы сумели отыграться в течение всего 2 минут. В основное время игра закончилась вничью 2:2. В дополнительное время Месси и Мбаппе забили еще по одному голу.

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Финальный матч прошел на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Обслуживала встречу судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марциняком, сообщает «Чемпионат».

Уже первые минуты показали, что аргентинцы чувствуют себя гораздо увереннее и задорнее, к 20-й минуте они буквально задавили французов. Пока комментаторы всего мира недоумевали, что случилось с Мбаппе и партнерами, латиноамериканцы были вознаграждены за страстное стремление к победе.

На 22-й минуте Ди Мария по левому краю ворвался в штрафную сборной Франции, где Дембеле «заплел» ноги Анхеля. Аргентинец упал, и судья показал на одиннадцатиметровую отметку.

Пенальти хладнокровно реализовал Месси, обманным движением заставив вратаря броситься в другой угол.

Этот гол стал 12-м для звездного форварда на чемпионатах мира. По данному показателю он догнал Пеле. Кроме того, Месси установил еще один рекорд – по количеству игр на ЧМ. Данный матч стал для него 26-м.

На 36-й минуте аргентинцы удвоили преимущество. Месси сделал меткий пас на правый фланг, Мак Аллистер «вырезал» передачу в штрафную на Ди Мария, который отправил мяч в сетку.

Французы пытались перехватить инициативу и контролировать мяч. Для этого они провели сразу две замены. Коло Муани вышел вместо Жиру, а Тюрам заменил Дембеле.

Это не изменило расстановку сил на поле. Более того, аргентинцы с первых минут второго тайма показали, что не собираются прижиматься к своим воротам. Игра у французов не получалась, острых моментов у ворот Аргентины практически не возникало.

Однако Мбаппе неожиданно удалось совершить чудо, превратив матч в «игру-перевертыш» и «эпичный финал».

На 79-й минуте Коло Муани ворвался в штрафную, с нарушением правил его остановил аргентинец Отаменди. Судья назначил пенальти. Мбаппе с 11-метровой отметки сильно пробил в левый угол ворот. Мартинес угадал направление удара, но спасти команду не смог.

Второй гол Франция забила всего через две минуты. На входе в штрафную французы разыграли стенку. Тюрам аккуратно отдал мяч Мбаппе, который мощно пробил под дальнюю штангу.

После этого инициатива перешла к французам, аргентинцы выглядели подавленными и выдохшимся. Судья добавил восемь минут ко второму тайму, но основное время счет не изменился - 2:2.

Победитель не был выявлен и в дополнительное время (1:1)

На 109-й минуте аргентинцы провели атаку по центру, Фернандес отпасовал Лаутаро, который ударил в ближний угол. Вратарь французов Лаутаро отразил мяч перед собой. Набежавший Месси отправил мяч в сетку, оформив дубль.

На 118-й минуте счет с пенальти сравнял Мбаппе, оформивший хет-трик.

В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2