ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
46 минут назад

Британский журналист Морган заявил, что французов намеренно отравили перед финалом ЧМ

Газета.Ru

Журналист Пирс Морган, который взял нашумевшее интервью у Криштиану Роналду, в своих соцсетях высказался о вирусе в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Британский журналист заявил, что французов отравили перед финалом ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», — написал Морган.

Напомним, что за два дня до финального матча турнира стало известно о вирусе в сборной Франции. В составе действующих чемпионов мира полуфинал с Марокко пропустили Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано. У них наблюдались симптомы простуды. Накануне финального матча стало известно, что недомогания почувствовал Кингсли Коман. Все трое приняли участие в сегодняшнем финале против сборной Аргентины.

Счет в матче был открыт аргентинцами в первом тайме. Сначала ворота Уго Льориса с пенальти поразил Лионель Месси. На 21-й минуте встречи главный арбитр Шимон Марциняк назначил одиннадцатиметровый за фол на Анхеле Ди Марии в штрафной площади. Спустя 13 минут сам пострадавший отметился забитым мячом, ему ассистировал Алексис Макалистер.

В конце второго тайма французы забили два мяча с разницей в две минуты. Оба гола на счету Килиана Мбаппе.

ЧМ-2022,Футбол,Шимон Марциняк,Адриен Рабьо,Пирс Морган,Кингсли Коман,Уго Льорис,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители