Британский журналист заявил, что французов отравили перед финалом ЧМ

Журналист Пирс Морган, который взял нашумевшее интервью у Криштиану Роналду, в своих соцсетях высказался о вирусе в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», — написал Морган.

Напомним, что за два дня до финального матча турнира стало известно о вирусе в сборной Франции. В составе действующих чемпионов мира полуфинал с Марокко пропустили Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано. У них наблюдались симптомы простуды. Накануне финального матча стало известно, что недомогания почувствовал Кингсли Коман. Все трое приняли участие в сегодняшнем финале против сборной Аргентины.

Счет в матче был открыт аргентинцами в первом тайме. Сначала ворота Уго Льориса с пенальти поразил Лионель Месси. На 21-й минуте встречи главный арбитр Шимон Марциняк назначил одиннадцатиметровый за фол на Анхеле Ди Марии в штрафной площади. Спустя 13 минут сам пострадавший отметился забитым мячом, ему ассистировал Алексис Макалистер.