ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
31 минуту назад

Фантастический финал ЧМ-2022:  французы сравнивают счет, у Мбаппе хет-трик

Майк Габриелян

В финале футбольного ЧМ-2022 сборные Аргентины и Франции не смогли определить победителя в основное и дополнительное время. 2:2(1:1). Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, дубль на счету Лионеля Месси.

Фантастический финал ЧМ-2022: французы сравнивают счет, у Мбаппе хет-трик
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

До 80-й минуты доминировали аргентинцы, забившие два мяча (2:0). Но французы сумели отыграться в течение всего 2 минут. В основное время игра закончилась вничью 2:2. В дополнительное время Месси и Мбаппе забили еще по одному голу.

Победитель будет определен в серии пенальти.

Финальный матч между проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Обслуживает встречу судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марциняком, сообщает «Чемпионат».

ЧМ-2022,Лионель Месси,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители