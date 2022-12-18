Фантастический финал ЧМ-2022:  французы сравнивают счет, у Мбаппе хет-трик

В финале футбольного ЧМ-2022 сборные Аргентины и Франции не смогли определить победителя в основное и дополнительное время. 2:2(1:1). Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, дубль на счету Лионеля Месси.

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До 80-й минуты доминировали аргентинцы, забившие два мяча (2:0). Но французы сумели отыграться в течение всего 2 минут. В основное время игра закончилась вничью 2:2. В дополнительное время Месси и Мбаппе забили еще по одному голу.

Победитель будет определен в серии пенальти.