Мбаппе установил уникальный антирекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной Аргентины.

Фото: Газета.ру Газета.ру

23-летний форвард «Пари Сен-Жермен» вошел в историю — он стал первым игроком в мировом футболе, который не стал победителем мундиаля, забив три мяча в решающей игре.

До этого хет-трик в финалах чемпионата мира был лишь раз — в 1966 году англичанин Джефф Херст забил три мяча в ворота сборной ФРГ, та игра завершилась победой «трех львов» со счетом 4:2.

Сегодня сборная Аргентины в финале ЧМ по пенальти переиграла сборную Франции. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы: один из ударов парировал голкипер новоиспеченных чемпионов мира Эмилиано Мартинес. Месси оформил дубль.

В 2014 году он вместе с командой остановился в шаге от золота, уступив Германии в финале. Для аргентинцев эта победа на ЧМ стала третьей в истории.