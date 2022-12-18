Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Французский нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Фото: PSG PSG

Форвард забил восемь мячей за семь матчей турнира. В финальной игре против сборной Аргентины он оформил хет-трик. На второй строчке в рейтинге бомбардиров расположился капитан аргентинской команды Лионель Месси, поразивший ворота соперников семь раз. Третье место разделили аргентинец Хулиан Альварес и француз Оливье Жиру, отметившиеся четырьмя голами.

Победителем турнира стала команда Аргентины, обыгравшая в серии пенальти сборную Франции. В прошлый раз аргентинцы выигрывали мундиаль в 1986 году. Французские футболисты завоевали титул чемпионов на турнире в 2018 году.