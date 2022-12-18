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1 час назад

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Lenta.ruиещё 3

Французский нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре
Фото: PSGPSG

Форвард забил восемь мячей за семь матчей турнира. В финальной игре против сборной Аргентины он оформил хет-трик. На второй строчке в рейтинге бомбардиров расположился капитан аргентинской команды Лионель Месси, поразивший ворота соперников семь раз. Третье место разделили аргентинец Хулиан Альварес и француз Оливье Жиру, отметившиеся четырьмя голами.

Победителем турнира стала команда Аргентины, обыгравшая в серии пенальти сборную Франции. В прошлый раз аргентинцы выигрывали мундиаль в 1986 году. Французские футболисты завоевали титул чемпионов на турнире в 2018 году.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место. Хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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