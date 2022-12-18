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48 минут назад

Сборная Англии стала обладателем приза fair-play ЧМ-2022 в Катаре

Матч ТВ

Сборная Англии выиграла награду «Fair play Trophy» по итогам чемпионата мира 2022 в Катаре.

Названа сборная с "образцовым" поведением на ЧМ-22 в Катаре
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Награда fair play вручается ФИФА за образцовое поведение, которое способствует распространению духа честной игры в футболе.

Англичане завершили выступление на ЧМ 2022 на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Франции (1:2).

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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