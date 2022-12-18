Названа сборная с "образцовым" поведением на ЧМ-22 в Катаре

Сборная Англии выиграла награду «Fair play Trophy» по итогам чемпионата мира 2022 в Катаре.
Награда fair play вручается ФИФА за образцовое поведение, которое способствует распространению духа честной игры в футболе.
Англичане завершили выступление на ЧМ 2022 на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Франции (1:2).
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