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45 минут назад

Посол Катара в РФ заявил, что финал чемпионата мира - 2022 был лучшим за последнее время

ТАСС

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Франции и Аргентины был лучшим за последнее время. Об этом ТАСС в воскресенье заявил посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани.

Посол Катара в РФ прокомментировал финал чемпионата мира - 2022
Фото: FIFA FIFA

В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли французов, основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3, серия пенальти - 4:2.

"Сегодня не только завершился чемпионат, сегодня также и Национальный день Катара. Матч был восхитительный, непростой для обеих команд, которые играли очень хорошо. Стоит поздравить сборную Аргентины, они по-настоящему счастливы. А сборной Франции не повезло", - сказал посол Катара.

"Весь мир был счастлив посмотреть финал чемпионата мира! Был этот финал лучшим в истории? На мой взгляд, это был очень хороший чемпионат мира, ну а финал получился лучшим из тех, что мы могли посмотреть", - добавил он.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории.

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