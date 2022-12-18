Главный тренер сборной Аргентины расплакался после финала

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально отреагировал на победу в финале чемпионата мира 2022 над Францией. Слова специалиста привело издание LAVOZcomar.

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Основное время завершилось со счетом 2:2. В овертайме соперники не выявили победителя — 3:3. В серии пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:2.

— Я горжусь. Эта команда заставила гордиться собой. Все принадлежит им. Хочу просто сказать футболистам, чтобы они наслаждались. Это исторический момент, — сказал Скалони со слезами на галазах.