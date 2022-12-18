Экс-тренер "Спартака" поделился эмоциями от финала ЧМ-22 в Катаре

Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони дважды забила в первом тайме встречи - отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария, но во втором тайме аргентинцы упустили победу в основное время - дублем отметился Мбаппе. Он же сравнял счет и в дополнительное время после второго гола Лионеля Месси. В итоге Аргентина одержала победу в серии пенальти.