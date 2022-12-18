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28 минут назад

Каррера: Аргентина - Франция — лучший финал за всю историю чемпионатов мира!

Rusfootball

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о финальной встрече ЧМ-2022.]

Экс-тренер "Спартака" поделился эмоциями от финала ЧМ-22 в Катаре
Фото: RusfootballRusfootball

"Аргентина — Франция — лучший финал за всю историю чемпионатов мира. Месси — король!" - цитирует Карреру "Чемпионат".

Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони дважды забила в первом тайме встречи - отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария, но во втором тайме аргентинцы упустили победу в основное время - дублем отметился Мбаппе. Он же сравнял счет и в дополнительное время после второго гола Лионеля Месси. В итоге Аргентина одержала победу в серии пенальти.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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