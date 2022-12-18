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14 минут назад

Эмир Катара подарил Месси арабский бишт

Чемпионат.com

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подарил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси традиционную арабскую одежду — бишт — перед вручением Кубка мира. Сегодня, 18 декабря, южноамериканцы обыграли сборную Франции в серии пенальти и завоевали титул.

Эмир Катара подарил Месси арабский бишт
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере, сегодня он впервые стал чемпионом мира. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.

ЧМ-2022 - финальный раунд: сборная Аргентины стала чемпионом мира

Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю. Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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