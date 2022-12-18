Эмир Катара подарил Месси арабский бишт

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подарил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси традиционную арабскую одежду — бишт — перед вручением Кубка мира. Сегодня, 18 декабря, южноамериканцы обыграли сборную Франции в серии пенальти и завоевали титул.

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Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере, сегодня он впервые стал чемпионом мира. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.