Месси обошел Марадону

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завоевал третий трофей с национальной командой, обойдя по этому показателю Диего Марадону.

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На счету Месси победа на ЧМ 2022, Кубке Америки 2021 и в Финалиссиме 2022.

Марадона вместе со сборной Аргентины победил на чемпионате мира 1986 и выиграл Кубок Артемио Франки (аналог Финалиссимы) в 1993 году.

В финале ЧМ 2022 аргентинцы победили команду Франции. Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:2.

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.