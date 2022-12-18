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35 минут назад

Месси обошел Марадону по числу завоеванных трофеев с основной сборной Аргентины

Матч ТВ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завоевал третий трофей с национальной командой, обойдя по этому показателю Диего Марадону.

Месси обошел Марадону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На счету Месси победа на ЧМ 2022, Кубке Америки 2021 и в Финалиссиме 2022.

Марадона вместе со сборной Аргентины победил на чемпионате мира 1986 и выиграл Кубок Артемио Франки (аналог Финалиссимы) в 1993 году.

В финале ЧМ 2022 аргентинцы победили команду Франции. Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:2.

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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