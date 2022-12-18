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31 минуту назад

Вратарь сборной Аргентины Мартинес рассказал о чувствах в серии пенальти с Францией

Спорт день за днем

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 с Францией (3:3, 4:2).

Вратарь сборной Аргентины Мартинес рассказал о чувствах в серии пенальти с Францией
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Это матч, в котором мы страдали и думали, что контролируем ситуацию, но соперники смогли вернуться. Это был очень сложный матч, нашей команде выпала судьба, которая должна была страдать. Я был спокоен в начале серии пенальти, я всегда говорю своим товарищам по команде, чтобы они сохраняли спокойствие», – приводит слова Мартинеса RMC Sport.

Вратарь добавил, что сегодняшнюю победу он посвятил своей семье.

В финале чемпионата мира-2022 Аргентина переиграла команду Франции по пенальти со счетом 3:3 (4:2). В первом тайме французы не сделали ни одного удара в сторону ворот Мартинеса и проигрывали со счетом 0:2. Во втором тайме команда Франции отыгралась до 2:2, в дополнительное время встреча промежуточно завершилась со счетом 3:3. В серии пенальти французы не забили два мяча из четырех, вратарь аргентинцев спас один из этих ударов.

Мартинесу – 30 лет. Сборную Аргентины он представляет с 2021 года. В клубной карьере вратарь защищает ворота «Астон Виллы».

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