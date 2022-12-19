Мейра: титул чемпиона мира у Месси не говорит о том, что Роналду хуже

Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра высказался о многолетнем сравнении аргентинского нападающего Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
«Даже тот факт, что Месси теперь чемпион мира не говорит о том, что Роналду хуже. Они оба доказали, что заслуживают быть лучшими футболистами в истории», — передает слова Мейры «Спорт-Экспресс».
Стоит отметить, что завершившийся 18 декабря чемпионат мира в Катаре стал для обоих футболистов последним в карьере. Для 37-летнего Роналду это будет уже пятый мундиаль, так же, как и для Месси. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.
А 18 декабря в финале ЧМ аргентинцы переиграли сборную Франции и стали новыми обладателями трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.
Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.