Мейра: титул чемпиона мира у Месси не говорит о том, что Роналду хуже

«Даже тот факт, что Месси теперь чемпион мира не говорит о том, что Роналду хуже. Они оба доказали, что заслуживают быть лучшими футболистами в истории», — передает слова Мейры «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что завершившийся 18 декабря чемпионат мира в Катаре стал для обоих футболистов последним в карьере. Для 37-летнего Роналду это будет уже пятый мундиаль, так же, как и для Месси. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.