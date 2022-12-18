ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
13 минут назад

Рабьо вошел в историю ЧМ благодаря собственной замене

Матч ТВ

Полузащитник сборной Франции Адриан Рабьо стал первым игроком в истории чемпионатов мира, чья замена стала «бонусной» и позволила команде использовать еще одного запасного игрока по ходу матча.

В финальном матче ЧМ-22 сборная Франция установила рекорд по количеству замен
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

По регламенту, командам на чемпионате мира можно было использовать пять замен и одну дополнительную, если встреча перешла в овертайм.

В основное время финального матча ЧМ 2022 против Аргентины (3:3, 2:4 пен) главный тренер французов Дидье Дешам использовал четыре замены, а затем в дополнительное — еще три (Рабьо был заменен на Юссуфа Фофана на 96 й минуте). Это стало возможно благодаря новому протоколу сотрясений, который дает право использовать «лишнюю» замену, если игрок получил травму головы.

Подобный случай произошел в рамках чемпионатов мира впервые, позволив французам легально провести 7 замен за матч.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители