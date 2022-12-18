В финальном матче ЧМ-22 сборная Франция установила рекорд по количеству замен

Полузащитник сборной Франции Адриан Рабьо стал первым игроком в истории чемпионатов мира, чья замена стала «бонусной» и позволила команде использовать еще одного запасного игрока по ходу матча.

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По регламенту, командам на чемпионате мира можно было использовать пять замен и одну дополнительную, если встреча перешла в овертайм.

В основное время финального матча ЧМ 2022 против Аргентины (3:3, 2:4 пен) главный тренер французов Дидье Дешам использовал четыре замены, а затем в дополнительное — еще три (Рабьо был заменен на Юссуфа Фофана на 96 й минуте). Это стало возможно благодаря новому протоколу сотрясений, который дает право использовать «лишнюю» замену, если игрок получил травму головы.