Фото: в Париже переименовали станцию метро «Аргентинcкая» во «Францию»

В преддверии финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции станция метро Парижа, носившая название «Аргентинская», была переименована во «Францию».

Сборная Аргентины выходит в финал чемпионата мира во второй раз за восемь лет. В 2014 году аргентинцы в дополнительное время проиграли Германии. Франция — действующий победитель чемпионата мира. '

Соцсети