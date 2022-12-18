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1 час назад

Макрон попросил Дешама продолжить работу на посту главного тренера сборной Франции

Матч ТВ

Президент Франции Эммануэль Макрон после поражения сборной страны в финале чемпионата мира от Аргентины попросил главного тренера национальной команды Дидье Дешама продолжить работу на своем посту, сообщает GFFN.

Макрон обратился с просьбой к тренеру сборной Франции
Фото: ТАССТАСС

Сборная Аргентины победила команду Франции в финальном матче чемпионата мира в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У Аргентины забили Анхель Ди Мария и Месси, за французов дублем ответил Килиан Мбаппе.

В дополнительные 30 минут за Аргентину также забил Месси, а у Франции в третий раз отличился Мбаппе. В серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4–2. Месси был признан лучшим игроком финала и всего чемпионата.Действующий контракт Дешама рассчитан до конца декабря 2022 года.

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

ЧМ-2022,Эммануэль Макрон,
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