Макрон обратился с просьбой к тренеру сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон после поражения сборной страны в финале чемпионата мира от Аргентины попросил главного тренера национальной команды Дидье Дешама продолжить работу на своем посту, сообщает GFFN.

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Сборная Аргентины победила команду Франции в финальном матче чемпионата мира в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У Аргентины забили Анхель Ди Мария и Месси, за французов дублем ответил Килиан Мбаппе.

В дополнительные 30 минут за Аргентину также забил Месси, а у Франции в третий раз отличился Мбаппе. В серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4–2. Месси был признан лучшим игроком финала и всего чемпионата.Действующий контракт Дешама рассчитан до конца декабря 2022 года.