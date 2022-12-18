Месси прокомментировал победу на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на ЧМ-2022.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«Поразительно, что все произошло именно так.

Я очень хотел победить. Я знал, что Господь позволит мне это сделать, у меня было такое ощущение. Давайте же теперь насладимся победой!

Это долгожданный кубок, и вот он здесь. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось через многое пройти, но мы добились своего.