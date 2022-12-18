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1 час назад

Месси о ЧМ-2022: «Я очень хотел победить и знал, что Господь позволит мне это сделать»

Sports.ru

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на ЧМ-2022.

Месси прокомментировал победу на ЧМ-2022
Фото: Sports.ruSports.ru

«Поразительно, что все произошло именно так.

Я очень хотел победить. Я знал, что Господь позволит мне это сделать, у меня было такое ощущение. Давайте же теперь насладимся победой!

Это долгожданный кубок, и вот он здесь. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось через многое пройти, но мы добились своего.

Жду не дождусь возвращения в Аргентину – представляю, какое безумие будет там твориться», – сказал лучший футболист турнира в Катаре.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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