После того, как сборная Франции по футболу потерпела поражение в финале чемпионата мира в Катаре, на Елисейских полях произошли столкновения между болельщиками и полицией, сообщают информационные агентства.

Фанаты стали собираться на Елисейских полях в Париже еще до начала игры. Безопасность обеспечивают до 14 тыс. полицейских и жандармов. После финала ЧМ часть болельщиков покинула Елисейские поля, но другие остались и продолжили зажигать файеры, запускать петарды и петь гимн Франции.

Некоторые агрессивно настроенные фанаты принялись запускать файеры в правоохранителей. Полиция стала оттеснять болельщиков; ряд фанатов, которые оказывали сопротивление, были задержаны, передает РИА «Новости».