После того, как сборная Франции по футболу потерпела поражение в финале чемпионата мира в Катаре, на Елисейских полях произошли столкновения между болельщиками и полицией, сообщают информационные агентства.
Фанаты стали собираться на Елисейских полях в Париже еще до начала игры. Безопасность обеспечивают до 14 тыс. полицейских и жандармов. После финала ЧМ часть болельщиков покинула Елисейские поля, но другие остались и продолжили зажигать файеры, запускать петарды и петь гимн Франции.
Некоторые агрессивно настроенные фанаты принялись запускать файеры в правоохранителей. Полиция стала оттеснять болельщиков; ряд фанатов, которые оказывали сопротивление, были задержаны, передает РИА «Новости».
Напомним, команда Франции потерпела поражение в финальном матче со сборной Аргентины, которая и стала чемпионом мира по футболу. Исход матча определился в серии пенальти, в которой команда Аргентины победила со счетом 4:2.