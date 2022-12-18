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41 минуту назад

Футбольные фанаты в Париже стали запускать файеры в полицейских после поражения сборной Франции на ЧМ в Катаре

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

После того, как сборная Франции по футболу потерпела поражение в финале чемпионата мира в Катаре, на Елисейских полях произошли столкновения между болельщиками и полицией, сообщают информационные агентства.

Фанаты стали собираться на Елисейских полях в Париже еще до начала игры. Безопасность обеспечивают до 14 тыс. полицейских и жандармов. После финала ЧМ часть болельщиков покинула Елисейские поля, но другие остались и продолжили зажигать файеры, запускать петарды и петь гимн Франции.

ЧМ-2022 - финальный раунд: сборная Аргентины стала чемпионом мира

Некоторые агрессивно настроенные фанаты принялись запускать файеры в правоохранителей. Полиция стала оттеснять болельщиков; ряд фанатов, которые оказывали сопротивление, были задержаны, передает РИА «Новости».

Напомним, команда Франции потерпела поражение в финальном матче со сборной Аргентины, которая и стала чемпионом мира по футболу. Исход матча определился в серии пенальти, в которой команда Аргентины победила со счетом 4:2.

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