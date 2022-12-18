Лионель Месси остается в сборной Аргентины

Лионель Месси продолжит выступать за сборную АргентиныОн получает удовольствие от того, что находится в этой команде. Источник фото: Dan Mullan / Gettyimages.ruНападающий Лионель Месси намерен продолжать выступления за сборную Аргентины по футболу.
"Я люблю футбол и своё дело, и мне нравится быть в этой команде. Я хочу прожить ещё несколько игр, будучи чемпионом мира", - цитирует его "Тода Пасион".
Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. В финале против сборной Франции (3:3, пен. 4:2) он сделал дубль.